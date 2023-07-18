Джокович: «Любовь толпы, которую я получил на US Open-2021, все еще в моей памяти»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что с нетерпением ждет возможности сыграть на Открытом чемпионате США-2023.

«Я с нетерпением жду возвращения в Нью-Йорк. На протяжении всей своей карьеры я лучше всего играл на кортах с твердым покрытием, хотя в последние пять-шесть лет трава также стала моим любимым покрытием. Я играл во многих финалах в Нью-Йорке, в последнем — уступил Медведеву, но получил много любви от толпы, такого никогда еще не было в моей карьере. Я уехал из Нью-Йорка с этим прекрасным воспоминанием, и оно до сих пор со мной, поэтому я с нетерпением жду возвращения», — приводит Tennis Majors слова Джоковича.

Теннисист отметил, что US Open и Кубок Дэвиса являются самыми важными турнирами для него до конца текущего сезона. В прошлом году серб пропустил Открытый чемпионат США из-за отказа от вакцинации.

Ранее в финале Уимблдона, который прошел 16 июля, Джокович уступил первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу и не смог завоевать восьмой титул турнира. Всего на счету 36-летнего спортсмена 23 победы на турнирах «Большого шлема».