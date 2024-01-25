Яцык назвал фаворита матча Медведев — Зверев

Бывший тренер Аслана Карацева и Романа Сафиуллина Егор Яцык в интервью «СЭ» поделился мнением о полуфинале Australian Open, в котором Даниилу Медведеву будет противостоять Александр Зверев.

— Насколько для вас удивительна победа Александра Зверева над Карлосом Алькарасом? Можно ли успех немца назвать главной сенсацией AO?

— Я не удивлен такому результату. Все-таки речь идет об игроке, который уже много лет держится в топ-10, был второй ракеткой мира. Удивительно лишь то, насколько хорошо физически Зверев готов после тяжелой травмы.

— Даниил Медведев пять сетов промучился с Хубертом Хуркачем. Как думаете, ему хватит сил на полуфинал?

— Сил Медведеву точно хватит. У него огромный опыт участия в решающих матчах турниров «Большого шлема», с ним работает слаженная команда, которая поможет восстановиться.

— Кого бы назвали фаворитом полуфинала?

— Медведева. У него чуть больше шансов.

Матч Медведева и Зверева состоится в пятницу, 25 января. Ориентировочное время начала встречи — 11.30 (мск).