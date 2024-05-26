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Тимофеева уступила китаянке Ван Яфань в первом круге «Ролан Гаррос»-2024

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В воскресенье, 26 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 россиянка Мария Тимофеева уступила китаянке Ван Яфань со счетом 3:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Ван ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14 возможных. На счету Тимофеевой два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Ван встретится с победительницей противостояния Айла Томлянович (Австралия) — Даяна Ястремская (Украина).

Париж (Франция) 

Турнир «Большого шлема» Roland Garros 

Общий призовой фонд 53 478 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Ван Яфань (Китай) Мария Тимофеева (Россия) 6:3, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Мария Тимофеева
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