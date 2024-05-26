Тимофеева уступила китаянке Ван Яфань в первом круге «Ролан Гаррос»-2024

В воскресенье, 26 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 россиянка Мария Тимофеева уступила китаянке Ван Яфань со счетом 3:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Ван ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14 возможных. На счету Тимофеевой два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Ван встретится с победительницей противостояния Айла Томлянович (Австралия) — Даяна Ястремская (Украина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Яфань (Китай) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:3, 6:3