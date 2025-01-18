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Сегодня, 18:00

Янчук назвал случайностью провал российских теннисистов на Australian Open

Владислав Маслов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по большому теннису Виктор Янчук считает, что российские теннисисты оказались не готовы к мужскому одиночному турниру на Australian Open.

Лучшим из россиян стал Карен Хачанов, дошедший до третьего круга турнира, где уступил американцу Алексу Михельсену.

«Очень жаль, что Карен проиграл, этот круг он мог пройти. Если посмотреть на результаты, то, конечно, они неожиданные, но по игре все закономерно. Соперники оказались сильнее наших лидеров и показали очень неплохой теннис. Наши ребята оказались не готовы, но в спорте так бывает. Будем надеяться, что в течение сезона они себя еще проявят», — сказал Янчук ТАСС.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, соревнования у мужчин завершатся 26 января.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Виктор Янчук
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