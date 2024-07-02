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Сегодня, 13:21

Янчук назвал уверенной победу Медведева в первом круге Уимблдона-2024

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Даниила Медведева в первом круге Уимблдона-2024 над американцем Александром Ковачевичем со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

«Победа Медведева была абсолютно ожидаемой и уверенной. Он имел преимущество над своим соперников от начала и до конца матча, играл с большим запасом. В первом круге ему достался один из самых простых соперников, поэтому судить о форме Даниила пока сложно», — приводит слова Янчука ТАСС.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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