Янчук назвал уверенной победу Медведева в первом круге Уимблдона-2024

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Даниила Медведева в первом круге Уимблдона-2024 над американцем Александром Ковачевичем со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

«Победа Медведева была абсолютно ожидаемой и уверенной. Он имел преимущество над своим соперников от начала и до конца матча, играл с большим запасом. В первом круге ему достался один из самых простых соперников, поэтому судить о форме Даниила пока сложно», — приводит слова Янчука ТАСС.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером.