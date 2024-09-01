Янчук назвал закономерной победу теннисиста Рублева над Легечкой на US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Андрей Рублев одержал ожидаемую победу над чехом Иржи Легечкой (6:3, 7:5, 6:4) в матче третьего круга US Open.

«Андрей сыграл хорошо, учитывая, что прошлый матч был для него очень тяжелым, — цитирует Янчука ТАСС. — Он смог восстановиться и уже в игре с Легечкой не оставил ему никаких шансов. У него хорошо работал удар справа, он хорошо двигался по корту, чех просто не успевал за нашим теннисистом. Закономерная победа, Андрей здорово играет на американских кортах в этом году».

Открытый чемпионат США является четвертым и последним в сезоне турниром «Большого шлема». Соревнования проводятся на покрытии «хард» и завершатся 8 сентября.