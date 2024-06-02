Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:41

Янчук объяснил, за счет чего Медведев смог выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Виктор Янчук прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В субботу, 1 июня, Медведев одержал победу над чехом Томашем Махачем в матче третьего круга турнира (7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4).

«Медведев обладает хорошим высоким классом и нужно отметить, что он Махача просто переиграл. Переиграл именно мастерством, выдержкой и характером. Потому что он достаточно хорошо настроен на победу, Медведев настроен на победу, поэтому у него все так идет. Он играет на должном уровне без срывов. В отличие от Рублева, который вылетел от Арнальди не смог найти свою игру, он играл не в своей тарелке. А Медведев более стабильно провел матчи», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.

В 1/8 финала турнира «Большого шлема» Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минауром.

Источник: Vprognoze
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
0
Читайте также
Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики»
Хабиб про победу Махачева: «Я вообще не переживал»
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 2 июня: Алькарас выиграл у Оже-Альяссима, Циципас победил Арнальди и другие
Димитров обыграл Хуркача и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Потапова разгромно проиграла Свентек, Алькарас и Циципас вышли в четвертьфинал. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Матчи Медведева, Мирры Андреевой и Аванесян. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Аванесян и Осорио не смогли выйти в третий круг парного «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 2 июня: Свентек победила Потапову и другие
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Аванесян и Осорио не смогли выйти в третий круг парного «Ролан Гаррос»

Димитров обыграл Хуркача и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»