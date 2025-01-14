Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:14

Янчук — о победе Медведева: «Не хватало остроты, чтобы разбить соперника в пух и прах»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Советский и российский теннисист Виктор Янчук прокомментировал победу Даниила Медведева в первом круге Australian Open — 2025.

«Нельзя сказать, что совсем еле-еле, но тем не менее, в борьбе на равных. Запас у Медведева был, он понадежнее играл, но остроты не хватало, чтобы все-таки соперника разбить в пух и прах. Не смог», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.

В первом круге Даниил Медведев одолел 418-ю ракетку мира Касидита Самрея из Таиланда со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

В следующем круге 28-летний россиянин встретится Лернером Тиеном из США.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Australian Open
Виктор Янчук
Даниил Медведев
Читайте также
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Вихлянцева назвала главных фаворитов Australian Open-2025
Калинская рассказала, почему снялась с Australian Open
Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Алькараса, Джоковича и Зверева
Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Мирры Андреевой, Самсоновой и Шнайдер
Чесноков считает, что Рублев вылетел из-за неудачной жеребьевки: «У Фонсеки было больше уверенности»
Петрова считает, что россиянки смогут пройти в четвертый круг Australian Open
Сегодня
Вчера
Неделя