Янчук оценил шансы Рублева на победу в третьем раунде «Ролан Гарроса»

Заслуженный тренер РФ по теннису Виктор Янчук поделился с корреспондентом «СЭ» ожиданиями от матча россиянина Андрея Рублева против итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

«Сонего — опасный соперник, у него в активе победа над Алькарасом, который сейчас номер один. Надежда на характер Рублева. Он настоящий боец, не упускает ни одного мяча и самоотверженно борется до конца. Шансы выиграть? 50 на 50. Придется повозиться», — сказал Янчук корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Также Янчук считает, что шансов победить на «Ролан Гаррос» у россиянина есть, но он невелик.

«Сонего — крепкий орешек. Если Рублев его пройдет, шансов прибавится. Но здесь еще дело в везении: иной раз мяч, пролетевший на сантиметр выше, может решить судьбу сета или гейма. Надо бороться до конца, а там уже как повезет», — добавил Янчук.

Рублев сыграет с Сонего в пятницу, 2 июня. Начало — в 12.00 по московскому времени.