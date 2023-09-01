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Сегодня, 20:18

Янчук оценил выступление Медведева и Рублева во втором круге US Open

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев были сильнее, чем их соперники по второму кругу US Open.

«Абсолютно закономерные и ожидаемые победы. Медведев и Рублев были гораздо выше классом и по уровню мастерства, поэтому и победили. Все идет так, как и должно быть. Еще один круг они точно должны пройти, а дальше начнутся принципиальные встречи», — цитирует Янчука ТАСС.

Во втором круге турнира Медведев обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла, а Рублев оказался сильнее француза Гаэля Монфиса.

Медведев вступил в конфликт с болельщиками во время матча с О`Коннелом на US Open. После игры 3-я ракетка мира прокомментировал выход в третий круг.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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