Янчук оценил выступление Медведева на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук прокомментировал выступление Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

«Выступление Медведева на «Ролан Гаррос» в этом году нельзя считать ни успехом, ни неудачей. Он показал ожидаемо-гарантированный результат. Конечно, мы ждем от Даниила больших побед. Но они были и будут в дальнейшем. А сейчас так сложилось. Такая у него была форма и ощущение мяча. При этом Медведева нельзя упрекнуть в том, что он недостаточно мобилизовался», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.

На Открытом чемпионате Франции-2024 Медведев дошел до четвертого круга соревнований, где уступил австралийцу Алексу де Минору в четырех сетах.