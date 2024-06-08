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Сегодня, 09:37

Янчук оценил выступление Медведева на «Ролан Гаррос»

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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук прокомментировал выступление Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

«Выступление Медведева на «Ролан Гаррос» в этом году нельзя считать ни успехом, ни неудачей. Он показал ожидаемо-гарантированный результат. Конечно, мы ждем от Даниила больших побед. Но они были и будут в дальнейшем. А сейчас так сложилось. Такая у него была форма и ощущение мяча. При этом Медведева нельзя упрекнуть в том, что он недостаточно мобилизовался», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.

На Открытом чемпионате Франции-2024 Медведев дошел до четвертого круга соревнований, где уступил австралийцу Алексу де Минору в четырех сетах.

Источник: Vprognoze.ru
Ролан Гаррос
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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