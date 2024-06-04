Янчук: «Думал, что Медведев переиграет Де Минаура»

Российский тренер Виктор Янчук поделился впечатлениями от поражения российского теннисиста Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» от австралийца Алекса Де Минаура.

«Думал, что Медведев переиграет Де Минаура. Но австралиец — это современный теннисист остроатакующего стиля, который успешно играет и сзади, и с лета. Трудно сказать, почему сегодня так сложилась. Это вполне мог быть и пятисетовый матч. Медведев и Де Минаур сопоставимы по уровню, хотя у каждого есть свой стиль. Алекс немного более разнообразный игрок. Он острее в атаках и иногда быстрее в темпе. А Даниил предпочитает активную игру с задней линии», — приводит слова Янчука Vprognoze.ru.

Последним из россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос» выбыл Медведев, который проиграл в четвертом круге Де Минауру — 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.