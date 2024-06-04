Янчук: «Думал, что Медведев переиграет Де Минаура»

Сегодня, 05:06
Российский тренер Виктор Янчук поделился впечатлениями от поражения российского теннисиста Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» от австралийца Алекса Де Минаура.
«Думал, что Медведев переиграет Де Минаура. Но австралиец — это современный теннисист остроатакующего стиля, который успешно играет и сзади, и с лета. Трудно сказать, почему сегодня так сложилась. Это вполне мог быть и пятисетовый матч. Медведев и Де Минаур сопоставимы по уровню, хотя у каждого есть свой стиль. Алекс немного более разнообразный игрок. Он острее в атаках и иногда быстрее в темпе. А Даниил предпочитает активную игру с задней линии», — приводит слова Янчука Vprognoze.ru.
Последним из россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос» выбыл Медведев, который проиграл в четвертом круге Де Минауру — 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.