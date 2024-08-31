Янчук: «Мирра Андреева прибавляет, это заметно»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о перспективах 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«С каждым новым турнирном и матчем Андреева прибавляет, это заметно. К ней приходит опыт. Также время сейчас работает на нее, Мирре еще нужно прибавить физически в плане силы, мощи и быстроты. Нет сомнений, что все необходимое придет к Андреевой. Она на правильном пути. Тем более ее курирует отличный испанский специалист Кончита Мартинес, которая в свое время входила в тройку мирового рейтинга», — сказал Янчук Legalbet.

На US Open Андреева проиграла во втором круге американке Эшлин Крюгер со счетом 1:6, 4:6.