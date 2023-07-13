Янчук: «Алькарас — самый сложный противник для Медведева на Уимблдоне. Но Даниил будет драться до конца»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча испанца Карлоса Алькараса против россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона-2023.

«Я немного волнуюсь перед этим матчем. Алькарас — самый сложный противник для Медведева. Карлос уже обыгрывал его на харде, причем довольно убедительно, в двух сетах. Даниил играет вдали от задней линии, и ему трудно пробить Алькараса, потому что тот быстро двигается и возвращает все удары. У него хорошая реакция, он мгновенно отвечает на подачи и просто опережает соперника в темпе», — сказал Янчук корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Также Янчук считает, что Алькарас будет быстрее россиянина и на траве.

«Но Медведев уже набрал опыта. Стал играть ближе к задней линии, увеличил темп, начал приспосабливаться к траве и побеждать. Пока ему удается сдерживать атаки соперника. Характер у Медведева останется. Он будет драться до конца. Есть надежда на стабильность Медведева при обводящих ударах и контратаках. Может, благодаря этому он сможет подобрать ключ к сопернику. Хотя Даниилу придется трудно: Карлос быстрее играет и сильнее бьет. Борьба будет равная как минимум в четырех сетах. Но шансы есть: 55 процентов на стороне Алькараса, 45 процентов на стороне Медведева», — добавил Янчук.

В четвертьфинале 27-летний россиянин в пяти сетах обыграл американца Кристофера Юбэнкса.

Полуфинал Медведев — Алькарас пройдет 14 июля на Центральном корте.

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