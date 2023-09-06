Янчук: «Психологически Рублеву будет тяжелее, чем Медведеву»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Даниил Медведев и Андрей Рублев в четвертьфинале US Open выйдут на корт уже не как друзья, а как соперники.

«Все дружеские чувства в официальных матчах остаются в раздевалке, ребята сами это неоднократно подчеркивали. Тем более что на кону выход в полуфинал турнира Большого шлема. Борьба будет очень плотной. Кто фаворит? Медведев. Все-таки, он уже выигрывал US Open, имеет больше опыта решающих матчей, Андрей же проиграл все свои восемь четвертьфиналов на «Шлемах». Психологически ему будет тяжелее, но своим уровнем игры в этом году он тоже заслужил возможность побороться за победу в Нью-Йорке», — цитируют «Известия» Янчука.

Матч между российскими теннисистами пройдет в среду, 6 сентября, и начнется не раньше 19.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 6:2 в пользу Медведева.