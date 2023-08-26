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Сегодня, 15:30

Янчук полагает, что Медведев и Рублев встретятся в четвертьфинале US Open

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об итогах жеребьевки Открытого чемпионата США 2023 года.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в одну четверть турнирной сетки.

«Я считаю, что Рублеву и Медведеву досталась рабочая сетка. У Даниила, по идее, до этой стадии не должно возникнуть проблем. Думаю, они дойдут друг до друга, их встреча в четвертьфинале — это наиболее вероятный вариант. Но главными фаворитами я считаю Новака Джоковича и Карлоса Алькараса, эти двое сейчас показывают более высокий уровень игры, чем все остальные», — приводит ТАСС слова Янчука.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. В первом круге турнира Медведев сыграет против Аттила Балажа из Венгрии, а Рублев встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Источник: https://tass.ru/sport/18594615
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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