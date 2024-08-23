Янчук полагает, что Синнеру будет трудно играть после ситуации с допинг-тестами

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что итальянцу Яннику Синнеру будет психологически непросто выступать на US Open после истории с проваленными допинг-тестами.

«Я думаю, что ему будет трудно играть на US Open после всей этой истории с допингом. Он высококлассный игрок, первая ракетка мира, но такие вещи не могут пройти бесследно. Синнер будет испытывать давление. Возможно, специфическая американская публика также будет этому способствовать», — приводит ТАСС слова Янчука.

Ранее сообщалось, что в марте нынешнего года итальянец сдал два положительных допинг-теста на наличие в организме клостебола. Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.