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Сегодня, 15:10

Янчук полагает, что Синнеру будет трудно играть после ситуации с допинг-тестами

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что итальянцу Яннику Синнеру будет психологически непросто выступать на US Open после истории с проваленными допинг-тестами.

«Я думаю, что ему будет трудно играть на US Open после всей этой истории с допингом. Он высококлассный игрок, первая ракетка мира, но такие вещи не могут пройти бесследно. Синнер будет испытывать давление. Возможно, специфическая американская публика также будет этому способствовать», — приводит ТАСС слова Янчука.

Ранее сообщалось, что в марте нынешнего года итальянец сдал два положительных допинг-теста на наличие в организме клостебола. Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

Источник: ТАСС
Теннис
Виктор Янчук
Янник Синнер
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