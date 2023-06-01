Янчук — о матче Павлюченковой против Потаповой: «Встреча разных поколений»

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча россиянки Анастасии Павлюченковой против соотечественницы Анастасии Потаповой в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

«Успех обеспечен — одна из них пройдет вперед! (Смеется). Это встреча разных поколений. Павлюченкова уже ветеран и близится к закату спортивной карьеры. Она опытная, много играла, завоевывала титулы. У нее очень хороший удар, ровная и сильная игра. А Потапова должна быть более задиристой и шустрой при движениях. Ей терять нечего: она должна лезть на соперницу с открытым забралом, играть веселее и быстрее. Это будет очень интересный матч!» — сказал Янчук «СЭ».

Павлюченкова сыграет против Потаповой в пятницу, 2 июня. Начало — в 12.00 по московскому времени.

(Валерия Яшвили)