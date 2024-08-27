Янчук — о допинговом скандале Синнера: «Янник может успокоиться и сосредоточиться на теннисе»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о психологическом состоянии первой ракетки мира Янника Синнера.

«В какой-то мере на выступлении Синнера на US Open может сказаться шумиха вокруг его допингового дела. Но решение уже принято, и вопрос закрыт. Янник может успокоиться и сосредоточиться на теннисе. Он уравновешенный парень, а самое тяжелое с точки зрения воздействия на психику уже позади. Думаю, что Синнер пришел в себя», — приводит слова Янчука Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что в марте нынешнего года итальянец сдал два положительных допинг-теста на наличие в организме клостебола. Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.