Янчук считает, что Джокович победил бы Зверева при отсутствии травмы

Советский и российский теннисист Виктор Янчук высказался о снятии Новака Джоковича во время полуфинального матча Australian Open против Александра Зверева.

«Он мог бы играть три и четыре сета, в свою пользу причем. Потому что он может обыграть, как более опытный, как более именитый. А по статистике он имеет больше побед над Зверевым. Я думаю, что у него шансов было больше пройти в финал», — сказал Янчук корреспонденту Vprognoze.ru.

Джокович — 10-кратный победитель Australian Open.

Зверев сыграет в финале турнира с победителем пары Янник Синнер — Бен Шелтон.