Янчук считает, что Хачанов слабо провел первый круг на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Карен Хачанов выглядел неубедительно в матче первого круга Открытого чемпионата Франции против француза Констана Лестьена (3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3).

«Карен начинал неубедительно, но это можно списать на то, что он проводит первый матч, надо адаптироваться к корту, влиться в игру. После двух проигранных сетов Карен пришел в себя, остальные выиграл без вариантов, но там и соперник подсел. Первый круг Карен сыграл слабо, неизвестно, как он будет выглядеть в следующем, но я все же думаю, что дальше ему будет легче, а первые матчи на турнирах Большого шлема у многих проходят тяжело», — приводит слова Янчука ТАСС.

В следующем круге он сыграет против молдаванина Раду Албота.