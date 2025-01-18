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Сегодня, 17:55

Янчук считает, что Касаткина может победить Наварро на Australian Open

Владислав Маслов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по большому теннису Виктор Янчук считает, что россиянка Дарья Касаткина имеет все шансы для победы над американкой Эммой Наварро в четвертом круге Australian Open.

Ранее Касаткина победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (7:5, 6:1).

«Касаткина одержала хорошую победу. Приятно, что она вышла в четвертый круг. Путинцева — непростой соперник, она хорошо умеет играть на быстрых кортах. Следующая соперница вполне по силам Касаткиной: с американкой можно играть, у нее нет сумасшедшей скорости, а Касаткина очень хорошо играет тактически. Поэтому я думаю, что у нашей теннисистки есть все шансы выйти в четвертьфинал, но матч будет непростым», — сказал Янчук ТАСС.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, соревнования у женщин завершатся 25 января.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Виктор Янчук
Дарья Касаткина
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