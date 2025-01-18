Янчук считает, что Касаткина может победить Наварро на Australian Open

Заслуженный тренер России по большому теннису Виктор Янчук считает, что россиянка Дарья Касаткина имеет все шансы для победы над американкой Эммой Наварро в четвертом круге Australian Open.

Ранее Касаткина победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (7:5, 6:1).

«Касаткина одержала хорошую победу. Приятно, что она вышла в четвертый круг. Путинцева — непростой соперник, она хорошо умеет играть на быстрых кортах. Следующая соперница вполне по силам Касаткиной: с американкой можно играть, у нее нет сумасшедшей скорости, а Касаткина очень хорошо играет тактически. Поэтому я думаю, что у нашей теннисистки есть все шансы выйти в четвертьфинал, но матч будет непростым», — сказал Янчук ТАСС.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, соревнования у женщин завершатся 25 января.