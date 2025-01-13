Янчук: «Лучшие годы Азаренко прошли»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал вылет белорусской теннисистки Виктории Азаренко с Australian Open.

«Насколько удивил вылет? Вообще-то говоря, это признак, что Азаренко уже ветеран. Ее поражение не то, чтобы ожидаемо, но вполне вероятно. Она уже не относится к лидерам. Лучшие годы ее прошли. Да, Виктория боец, квалифицированный игрок, но время берет свое. Так что все закономерно. Против Азаренко играют молодые теннисистки, которые в отдельно взятом матче имеют большое желание ее победить», — сказал Янчук Legalbet.by.

В первом раунде турнира «Большого шлема» 35-летняя теннисистка Виктория Азаренко уступила итальянке Лусии Бронцетти, занимающей 76-ю строчку мирового рейтинга. Матч завершился со счетом 2:6, 6:7.