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Сегодня, 19:10

Янчук: «Лучшие годы Азаренко прошли»

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал вылет белорусской теннисистки Виктории Азаренко с Australian Open.

«Насколько удивил вылет? Вообще-то говоря, это признак, что Азаренко уже ветеран. Ее поражение не то, чтобы ожидаемо, но вполне вероятно. Она уже не относится к лидерам. Лучшие годы ее прошли. Да, Виктория боец, квалифицированный игрок, но время берет свое. Так что все закономерно. Против Азаренко играют молодые теннисистки, которые в отдельно взятом матче имеют большое желание ее победить», — сказал Янчук Legalbet.by.

В первом раунде турнира «Большого шлема» 35-летняя теннисистка Виктория Азаренко уступила итальянке Лусии Бронцетти, занимающей 76-ю строчку мирового рейтинга. Матч завершился со счетом 2:6, 6:7.

Источник: Legalbet.by
Australian Open
Виктор Янчук
Виктория Азаренко
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