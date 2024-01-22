Янчук считает, что Медведев не оставил шансов Боржешу



Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии против португальца Нуну Боржеша.

«Даниил играл хорошо, не оставлял шансов своему сопернику, он выиграл достаточно уверенно. Был небольшой спад в третьем сете, португалец им воспользовался, огрызнулся и смог продлить матч. В конце уже сказывались более высокий класс и мастерство Медведева, поэтому победа была абсолютно закономерной», — приводит ТАСС слова Янчука.

Следующим соперником Медведева на Australian Open станет поляк Хуберт Хуркач. Матч между ними пройдет 24 января.

27-летний Медведев — победитель Открытого чемпионата США-2021, Итогового турнира ATP-2020 и 20 турниров ATP в одиночном разряде.