Янчук считает, что Медведев плохо завершал розыгрыши в матче с Тьеном

Известный советский и российский теннисист Виктор Янчук прокомментировал вылет Даниила Медведева от американца Лернера Тьена из 2-го круга Открытого чемпионата Австралии.

«Медведев играл хорошо: разводил, владел игровой инициативой... Но он не мог поставить точку в этих розыгрышах, потому что его молодой соперник догонял все эти мячи и возвращал. Причем возвращал не атакуя, а мягкими, резанными ударами, чтоб было надежно. Он дожидался ошибки Медведева и момента, чтобы самому контратаковать. А его контратаки были мощнее, мяч летел быстрее, и он не редко за счет этого набирал очки», — сказал Янчук Vprognoze.ru.

Во втором раунде Медведев в пяти сетах проиграл 19-летнему Тьену со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10). Теннисисты провели на корте 4 часа 48 минут.