Янчук считает, что Медведеву будет сложно сразу показать лучшую форму в Австралии

Российский тренер Виктор Янчук поделился мнением о решении россиянина Даниила Медведева не играть предварительные турниры АТР перед Australian Open-2024.

«Как правило, это плохо, потому что сложно угадать и показать с первого турнира максимум, отличную форму. Обычно нужны какие-то разыгрывающие, подводящие турниры. Но кто знает — Даниил достаточно грамотный, достаточно опытный и достаточно волевой игрок. Может быть, он, как исключение, соберется и сумеет сразу с листа войти в игру. Будем надеяться. Или, по крайней мере, по ходу первых матчей сможет набрать ту форму, которая нужна для победы в турнире. Может быть, это не будет окончательная победа на Australian Open, ну тогда он дальше будет играть и стараться рассчитывать на победы в других турнирах «Большого шлема», — цитирует Янчука «Газета.Ru».

Матчи Australian Open 2024 года пройдут в Мельбурне на кортах «Мельбурн-Парк» с 14 по 28 января. В первом круге 27-летний Медведев сыграет против Теренса Атмана из Франции.