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Сегодня, 13:15

Янчук считает, что Медведеву на US Open нужно реабилитироваться за неудачи

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву на US Open нужно подтвердить свой класс и реабилитироваться за предыдущие неудачи.

«Медведев подходит к Открытому чемпионату США не в лучшем состоянии, он проиграл последние три матча. Но на турнирах Большого шлема он умеет проходить далеко. Ему нужны победы, и я думаю, что первые круги в пятисетовом формате он спокойно пройдет. Ему нужно реабилитироваться за свои неудачи и подтвердить свой высокий класс», — цитирует Янчука ТАСС.

28-летний Медведев проиграл три последних матча в одиночном разряде. На данный момент он занимает пятое место в рейтинге АТР.

Основные матчи Открытого чемпионата США-2024 пройдут с 26 августа по 8 сентября на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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