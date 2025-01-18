Янчук считает, что российские теннисисты не смогли должным образом подготовиться к Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российские теннисисты оказались не готовы к мужскому одиночному турниру на Australian Open.

«Очень жаль, что Карен проиграл, этот круг он мог пройти. Если посмотреть на результаты, то, конечно, они неожиданные, но по игре все закономерно. Соперники оказались сильнее наших лидеров и показали очень неплохой теннис. Наши ребята оказались не готовы к Australian Open, но в спорте так бывает, будем надеяться, что в течение сезона они себя еще проявят», — приводит слова Янчука ТАСС.

Среди российских теннисистов наилучшего результата добился Карен Хачанов, который дошел до третьего круга турнира, но затем проиграл американцу Алексу Михельсену.