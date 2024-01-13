Янчук считает, что Рублев больше других настроен на победу в Австралии

Знаменитый отечественный теннисный тренер, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук заявил, что российские теннисисты находятся сейчас в самом расцвете сил и готовы к тому, чтобы бороться за победу в турнирах «Большого шлема».

«Наши ребята находятся в золотом возрасте, когда надо показывать хорошую игру. Они уже очень опытны, но еще не ветераны. Сейчас золотое время, чтобы брать «шлем». Особенно, наверное, на это настроен Рублев, у которого выигранного «Большого шлема» в активе еще нет. Он в прошлом году выиграл очень хороший, сильный турнир в Монте-Карло, где играли все. Это говорит о том, что он может выиграть большой турнир, но если не заведет сам себя, если не перегорит внутри. Он очень сильно хочет побед, и иногда это приводит к тому, что он ошибается иной раз на простых мячах. Сам себе создает проблемы из-за этого, потому что в хорошей форме он может обыграть любого», — приводит слова Янчука «Газеты.Ru».

Первая ракетка России Медведев в первом круге сыграет с французом Теренсом Атманом. Андрей Рублев встретится с бразильцем Тьяго Уайлдом.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.