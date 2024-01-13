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Сегодня, 19:01

Янчук считает, что Рублев может обыграть любого соперника

Алина Савинова
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о шансах российского теннисиста Андрея Рублева на Australian Open.

«Теоретически, ему хватает класса, чтобы обыграть любого. Его стиля игры, его мощных ударов справа, его настроя хватает. Посмотрим, как он сыграет в Австралии. Ну, ему, конечно, надо быть немножечко поспокойнее, поуравновешеннее, больше контролировать самого себя», — цитирует Янчука «Газета.Ru».

В первом круге турнира Рублев сыграет против Тиагу Сейбота Уайлда из Бразилии. Матч между ними пройдет 14 января.

26-летний российский теннисист является победителем 19 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/13/22105129.shtml
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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