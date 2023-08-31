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Сегодня, 15:21

Янчук считает, что Рублев разгромит Монфиса на US Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянин Андрей Рублев разгромит Гаэля Монфиса в матче второго круга US Open, поскольку лучшие годы французского теннисиста прошли.

«Я думаю, что Андрей без проблем пройдет Монфиса. В свои лучшие годы это был очень хороший игрок, опасный соперник, но это время давно прошло. Сейчас Андрей повыше классом и гораздо моложе, он более резкий, поэтому я думаю, что Рублев разгромит своего соперника», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч Рублев — Монфис пройдет 31 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18626495
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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