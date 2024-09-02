Янчук считает, что Рублеву не хватило уверенности на US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева в матче четвертого круга Открытого чемпионата США против болгарина Григора Димитрова.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3 в пользу болгарского теннисиста.

«Начало у Андрея не заладилось, он не мог войти в игру, прийти в себя. Во втором сете немного не повезло, оставалось только отыгрываться, и у него почти получилось. Было много невынужденных, ненужных ошибок, где-то вторую безобидную подачу принимал в сетку, где-то в обмене простыми ударами ошибался. У него не было уверенности в себе, а когда ее не хватает, начинается повышенного риска», — приводит ТАСС слова Янчука.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Димитров сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, который ранее обыграл Алексея Попырина из Австралии.