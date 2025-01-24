Янчук считает, что Соболенко легко обыграет Киз в финале Australian Open

Советский и российский теннисист Виктор Янчук поделился ожиданиями от финала Australian Open, в котором Арина Соболенко сыграет против американки Мэдисон Киз.

«У Соболенко здоровья невпроворот — хватит не только на Киз, но и на дюжину таких же, как она. Арина имеет преимущество в силовом потенциале, она разбивает именно в силовой манере глухую оборону. Думаю, что в финале она продемонстрирует свою силу», — сказал Янчук Vprognoze.ru.

Матч состоится 25 января, начало — в 11:30 по московскому времени. Соболенко уже побеждала на Australian Open в 2023 и 2024 годах.