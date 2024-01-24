Янчук считает, что у Медведева больше шансов на победу в матче против Зверева

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в комментарии для «СЭ» оценил шансы Даниила Медведева в 1/2 финала Australian Open против немецкого теннисиста Александра Зверева.

«Я так понимаю, Медведев ведет в счете между ними, они уже несколько раз встречались. Точной статистики не знаю, но в любом случае, Медведев в отрыве. Так что это уже хорошая основа для того, чтобы играть с моральным и психологическим преимуществом. У Зверева хорошая классическая игра, качественная. Но недостаточно активных ударов атакующих, чтобы пробить прочную оборону Медведева. Я думаю, что у Медведева хорошая основа с контратаками и атаками. Думаю, что больше шансов на победу у Медведева, как у более надежного и квалифицированного игрока», — сказал Янчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Матч между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым состоится 26 января. Счет в личных встречах 11-7 в пользу россиянина.