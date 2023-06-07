Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:57

Янчук считает, что выступление на Открытом чемпионате Франции придаст уверенности Хачанову

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Карен Хачанов показал достойный результат на «Ролан Гаррос».

«Хачанов показал достойное выступление на «Ролан Гаррос», видно, что у него вырос класс. Если говорить о вчерашнем матче с Джоковичем, то первый сет он доминировал, превосходил соперника в силе ударов, показывал надежную и зрелую игру. Джокович растерялся и не мог качественно выполнять любимые удары. Во втором сете Хачанов не оказывал такого давления, игра подравнялась, Джокович пришел в себя, у него пошли укороченные удары. Карен либо не успевал, либо Новак перехватывал инициативу. Все равно я считаю, что Карен может занести это выступление в плюс, думаю, оно придаст ему уверенности в будущем», — приводит ТАСС слова Янчука.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. По итогам «Ролан Гаррос» российский теннисист вернется в топ-10 рейтинга АТР.

Источник: https://tass.ru/sport/17950185
Теннис
Roland Garros
Виктор Янчук
Карен Хачанов
0
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Петрова назвала Мирру Андрееву открытием «Ролан Гаррос» 2023 года
Петрова: «Все россияне достаточно неплохо выступили на «Ролан Гаррос», кроме Медведева»
«Ролан Гаррос», результаты матчей 1/4 финала: Свентек — Гауфф, Зверев — Этчеверри и другие
Хаддад Майя обыграла Жабер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Тарпищев заявил, что Хачанов достойно сыграл против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
«Хачанов играл правильно, но не сложилось». Колонка Екатерины Макаровой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос», результаты матчей 1/4 финала: Свентек — Гауфф, Зверев — Этчеверри и другие

Петрова: «Все россияне достаточно неплохо выступили на «Ролан Гаррос», кроме Медведева»