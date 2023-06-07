Янчук считает, что выступление на Открытом чемпионате Франции придаст уверенности Хачанову

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Карен Хачанов показал достойный результат на «Ролан Гаррос».
«Хачанов показал достойное выступление на «Ролан Гаррос», видно, что у него вырос класс. Если говорить о вчерашнем матче с Джоковичем, то первый сет он доминировал, превосходил соперника в силе ударов, показывал надежную и зрелую игру. Джокович растерялся и не мог качественно выполнять любимые удары. Во втором сете Хачанов не оказывал такого давления, игра подравнялась, Джокович пришел в себя, у него пошли укороченные удары. Карен либо не успевал, либо Новак перехватывал инициативу. Все равно я считаю, что Карен может занести это выступление в плюс, думаю, оно придаст ему уверенности в будущем», — приводит ТАСС слова Янчука.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. По итогам «Ролан Гаррос» российский теннисист вернется в топ-10 рейтинга АТР.