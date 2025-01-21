Янчук: «Соболенко должна была переиграть Павлюченкову в двух сетах, но дрогнула»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой в матче с Ариной Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Арина должна была спокойно переиграть Настю в двух сетах. Но у нее есть особенность — с малознакомыми теннисистками она действует непредсказуемо и не очень уверенно, начинает подмазывать мячи. Может в любой момент дрогнуть. Так-то она в состоянии нокаутировать любую соперницу, самое важное для нее — справиться с собой, взять ситуацию под контроль. Сегодня это получалось не всегда», — сказал Янчук «ВсеПроСпорт».

Встреча состоялась во вторник и завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:3 в пользу белорусской теннисистки.