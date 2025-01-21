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Сегодня, 16:00

Янчук верит в победу Андреевой и Шнайдер на Australian Open-2025

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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в парном турнире Australian Open-2025.

«Конечно, они могут взять трофей. Они уже полгода назад показали себя прекрасно на Олимпийских играх, а сейчас они лишь прибавили и демонстрируют хорошую связь между собой. Шансы у них хорошие на победу в этом турнире, а почему бы и нет?» — сказал Янчук «СЭ».

В четвертьфинале Шнайдер и Андреева встретятся с Камиллой Рахимовой и Сарой Соррибес Тормо.

Денис Сафронов

Australian Open
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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