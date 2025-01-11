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Сегодня, 21:25

Янчук включил Медведева в список фаворитов на Australian Open 2025

Камила Абдурахманова
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Советский и российский теннисист Виктор Янчук назвал главных фаворитов на победу на Australian Open в 2025 году.

«Прежде всего это Синнер и Алькарас. Но это очевидные фигуры, нельзя сбрасывать со счетов наших теннисистов, прежде всего я про Медведева говорю. Он с Рублевым будет встречаться по сетке, так неудачно сложилось, что они рано встретятся», — сказал Янчук Vprognoze.ru.

В первом круге Australian Open Янник Синнер встретится с теннисистом из Чили Николасом Харри, а Карлос Алькарас — с Александром Шевченко из Казахстана.

Даниил Медведев сыграет против Касидита Самрея из Таиланда, а Андрей Рублев — против Жуана Фонсеки из Бразилии.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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