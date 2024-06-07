Янчук: «Через год или два Мирра Андреева уже будет реальным претендентом на победу в «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что теннисистка Мирра Андреева блестяще выступила на «Ролан Гаррос», но пока не готова выигрывать турнир.

«Мирра очень хорошо, блестяще выступила, выход в полуфинал — это несомненный успех. Она очень перспективная, талантливая теннисистка, но пока она не готова выигрывать турниры Большого шлема. Возможно, через год или два она уже будет реальным претендентом, но пока ей нужно набираться опыта и крепнуть физически. На данном этапе карьеры многим ее соперницам тяжело играть против нее психологически, потому что на них давит обязательство обыграть 17-летнюю девочку.

Многие игроки не показали своей лучшей игры против Мирры, но это не ее проблемы. Она великолепно видит корт и часто принимает самые оптимальные решения, и это настоящий дар, который дается людям с рождения. У нее огромный потенциал, но пока до ведущих игроков мира она немного не дотягивает», — сказал Янчук ТАСС.

17-летняя Андреева в полуфинале проиграла Ясмин Паолини. В финале «Ролан Гаррос» итальянка встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек. «СЭ» проведет текстовую трансляцию решающего матча турнира.