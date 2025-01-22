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Сегодня, 10:30

Янник Синнер — Алекс де Минаур: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Янник Синнер сыграет с Алексом де Минауром в четвертьфинале Australian Open 2025 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Янник Синнер.
Фото USA Today Sports
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Итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минауром в четвертьфинале Australian Open 2025 в среду, 22 января. Время начала — в 11.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей турниров «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

23-летний итальянец — 1-я ракетка мира,. 25-летний австралийский теннисист — восьмой номер рейтинга ATP.

В 1/8 финала Синнер обыграл Хольгера Руне в пяти сетах — 6:3, 3:6: 6:3, 6:2. В предыдущем раунде Минаур был сильнее Алекса Микелсена — 6:0, 7:6 (7:5), 6:3.

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Теннис
Australian Open
Алекс де Минаур
Янник Синнер
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