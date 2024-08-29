Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:52

Синнер уверенно обыграл Микельсена и вышел в третий круг US Open-2024

Telegram Дзен

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Алекса Микельсена во втором круге US Open-2024 — 6:4, 6:0, 6:2.

Встреча продолжилась 1 час 41 минуту. Синнер трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Микельсена три эйса, пять двойных и два реализованных брейка из пяти.

В третьем круге Открытого чемпионата США Синнер встретится с победителем матча Маттиа Белуччи (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

US Open продлится до 8 сентября. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/
Теннис
US Open
Янник Синнер
0
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Разин жестко высказался на пресс-конференции из-за травмы Вовченко
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Матчи Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Сафиуллина. Онлайн-трансляция US Open
Андреева проиграла американке Крюгер и вылетела с US Open-2024
US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (мужчины): вылет Сафиуллина, матч Медведева
US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (женщины): матчи Мирры Андреевой, Шнайдер и других россиянок во втором круге
Сафиуллин в трех сетах уступил Арнальди во втором круге US Open
Анастасия Потапова — Варвара Лепченко: смотреть трансляцию матча US Open 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (женщины): матчи Мирры Андреевой, Шнайдер и других россиянок во втором круге

US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (мужчины): вылет Сафиуллина, матч Медведева