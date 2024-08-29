Синнер уверенно обыграл Микельсена и вышел в третий круг US Open-2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Алекса Микельсена во втором круге US Open-2024 — 6:4, 6:0, 6:2.

Встреча продолжилась 1 час 41 минуту. Синнер трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Микельсена три эйса, пять двойных и два реализованных брейка из пяти.

В третьем круге Открытого чемпионата США Синнер встретится с победителем матча Маттиа Белуччи (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

US Open продлится до 8 сентября. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович.