Синнер уверенно обыграл Микельсена и вышел в третий круг US Open-2024

Сегодня, 20:52
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Алекса Микельсена во втором круге US Open-2024 — 6:4, 6:0, 6:2.
Встреча продолжилась 1 час 41 минуту. Синнер трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Микельсена три эйса, пять двойных и два реализованных брейка из пяти.
В третьем круге Открытого чемпионата США Синнер встретится с победителем матча Маттиа Белуччи (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).
US Open продлится до 8 сентября. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович.