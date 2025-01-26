Синнер победил Зверева в трех сетах и выиграл Australian Open второй раз подряд

Синнер всухую победил Зверева и выиграл Australian Open второй раз подряд

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

В финале турнира «Большого шлема» в Мельбурне 23-летний Синнер обыграл представляющего Германию Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6, 6:3. За матч итальянец 6 раз подал навылет, сделал 2 двойных ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету немца 12 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Синнер победил на Australian Open второй год подряд. Он также прошлогодний победитель US Open и Итогового турнира АТР.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3