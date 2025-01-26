Янник Синнер сыграет с Александром Зверевым в финале Australian Open 2025 26 января

Итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым в финале Australian Open 2025 в воскресенье, 26 января. Начало — в 11.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей турниров «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

23-летний Синнер — 1-я ракетка мира, 27-летний немецкий теннисист — второй номер рейтинга ATP.

Янник Синнер — действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии. Александр Зверев в третий раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» (US Open 2020, Ролан Гаррос 2024 и Australian Open 2025).

Счет в личных встречах 4-2 в пользу немца.