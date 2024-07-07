Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:02

Синнер победил Шелтона в четвертом круге Уимблдона

Руслан Минаев
Теннисист Янник Синнер.
Янник Синнер.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Итальянец Янник Синнер победил американца Бена Шелтона в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Матч длился 2 часа 10 минут. Первая ракетка мира Синнер за игру сделал восемь эйсов и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. У 14-й ракетки мира Шелтона — 15 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт после двух попыток.

22-летний итальянец в третий раз подряд вышел в 1/4 финала Уимблдонского турнира.

За выход в полуфинал травяного «мейджора» в этом году Синнер сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 14) — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9)

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Янник Синнер
1
Обсудить
Читайте также
Биография Майкла Чендлера: жизнь и карьера американского бойца UFC
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Шнайдер и Веснина выбыли во втором круге Уимблдона среди пар
Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 7 июля: победы Алькараса, Синнера и Медведева
Медведев, Синнер и Алькарас вышли в 1/4 финала. Онлайн-трансляция Уимблдона
Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона, Димитров снялся из-за травмы
Димитров взял медицинский тайм-аут в первом сете матча с Медведевым на Уимблдоне
Векич выиграла у Бадосы в четвертом круге Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Алькарас в четырех сетах обыграл Умбера и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Векич выиграла у Бадосы в четвертом круге Уимблдона