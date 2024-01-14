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«Большой шлем»

Сегодня, 06:58

Синнер в трех сетах обыграл ван де Зандсюлпа в первом круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсюлпа в первом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:5, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты.

4-я ракетка мира Синнер 7 раз подал навылет, допусил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету 59-й ракетки мира ван де Зандсюлпа 8 эйсов, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Во втором круге турнира 22-летний итальянец сыграет с победителем матча Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Педро Качин (Аргентина).

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 4) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 7:5, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/1/5/
Теннис
Australian Open
Янник Синнер
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