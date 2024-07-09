Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:41

Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Игра продолжалась 3 часа 54 минуты.

Медведев сделал 15 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету итальянца 17 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 3) Томми Пол (США, 12).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) Янник Синнер (Италия, 1) — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Янник Синнер
5
173
Читайте также
Жена капитана сборной Испании Мораты из Италии поддерживает мужа на Евро-2024
Работники парижских аэропортов проведут забастовку перед Олимпиадой-2024
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович — о болельщиках: «Знаю, что они болели за Руне, но это всего лишь повод освистать меня»
Джокович в рекордный 60-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
Джокович победил Руне в трех сетах в четвертом круге Уимблдона
Медведев и Синнер сыграют первым запуском на центральном корте Уимблдона 9 июля
Медведев в 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
Медведев о снятии Димитрова из-за травмы: «Сочувствую Григору»
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Алькарас победил Томми Пола и сыграет с Медведевым в полуфинале Уимблдона
Уимблдон-2024, расписание и результаты 9 июля: Медведев победил Синнера, Алькарас обыграл Пола
Медведев победил Синнера и в полуфинале сыграет с Алькарасом. Онлайн-трансляция Уимблдона
Медведев — о победе над Синнером: «Знал, что если хочу выиграть, это будет тяжелый матч»
Медведев сыграл свой лучший матч на Уимблдоне. Выбил первую ракетку мира и вышел в полуфинал
Селиваненко — о выходе Медведева в полуфинал Уимблдона: «Даниил отдал все игре»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Синнер сравнял счет по сетам в четвертьфинале Уимблдона с Медведевым

Медведев прервал серию из пяти поражений от Синнера