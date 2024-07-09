Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Игра продолжалась 3 часа 54 минуты.

Медведев сделал 15 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету итальянца 17 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Янник Синнер (Италия, 1) — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.