Синнер обыграл Дрейпера и вышел в финал US Open

Сегодня, 01:24
Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл у британца Джека Дрейпера в полуфинале турнира US Open — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.
Матч продолжался 3 часа 4 минуты. 23-летний итальянец 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 подач навылет, 10 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).
Второй финалист определится в матче между американцами Фрэнсисом Тиафо и Тэйлором Фритцем.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, 25) — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2