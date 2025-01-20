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Сегодня, 09:53

Синнер обыграл Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open

Камила Абдурахманова
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл датского теннисиста Хольгера Руне в 1/8 финала Australian Open со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут. На счету 23-летнего Синнера 14 подач навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-поинтов из 5. Синнер брал медицинский тайм-аут во время матча из-за недомогания. Руне совершил 5 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 8.

В четвертьфинале турнира Синнер встретится с победителем матча Алекс Микельсен — Алекс Де Минаур.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 13) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

Теннис
Australian Open
Хольгер Руне
Янник Синнер
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