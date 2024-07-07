Синнер: «Матч с Шелтоном получился очень сложным. Хорошо, что все закончилось в трех сетах»

Итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном (6:2, 6:4, 7:6 (11:9) в четвертом круге Уимблдона.

«Матч получился очень сложным, особенно третий сет. Такие игры могут протекать очень долго, поэтому я рад, что все закончилось в трех сетах в такой потрясающей атмосфере.

Всегда большая честь играть в четвертьфиналах «Больших шлемов». Надеюсь, всем понравился», — приводит слова Синнера пресс-служба Уимблдона.

За выход в полуфинал травяного «мейджора» в этом году Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.