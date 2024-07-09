Синнер — о поражении от Медведева: «Уже утром я чувствовал себя не очень хорошо, но это не умаляет заслуг Даниила»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона.

Медведев одержал победу в пяти сетах — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«Уже сегодня утром я чувствовал себя не очень хорошо. У меня были некоторые проблемы, а потом к ним добавилась усталость. Это было тяжело. Это не умаляет заслуг Даниила — он играл очень умно, в хороший теннис.

Меня не рвало, но мне потребовалось некоторое время, потому что у меня закружилась голова. Когда я вернулся на корт, я старался изо всех сил. Конечно, я разочарован третьим сетом. У меня было несколько сетболов, но я не смог их реализовать. В четвертом сете я смог поднять свой уровень, а в пятом сделал одну плохую подачу, которая решила исход матча», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

В полуфинале Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом.