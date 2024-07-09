Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

9 июля, 23:40

Синнер — о поражении от Медведева: «Уже утром я чувствовал себя не очень хорошо, но это не умаляет заслуг Даниила»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона.

Медведев одержал победу в пяти сетах — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«Уже сегодня утром я чувствовал себя не очень хорошо. У меня были некоторые проблемы, а потом к ним добавилась усталость. Это было тяжело. Это не умаляет заслуг Даниила — он играл очень умно, в хороший теннис.

Меня не рвало, но мне потребовалось некоторое время, потому что у меня закружилась голова. Когда я вернулся на корт, я старался изо всех сил. Конечно, я разочарован третьим сетом. У меня было несколько сетболов, но я не смог их реализовать. В четвертом сете я смог поднять свой уровень, а в пятом сделал одну плохую подачу, которая решила исход матча», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

В полуфинале Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Янник Синнер
0
Читайте также
Российский защитник Замула продлил контракт с «Филадельфией» на 2 года
«Барселона» ищет способы борьбы с фейковыми новостями
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
«Если Соболев создаст конкуренцию, он появится в команде». Алексей Игонин — о трансферных целях «Зенита», Иличе за 25 млн и соперничестве в РПЛ
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Затащит ли Беллингем Англию в финал Евро, как «Реал» в ЛЧ? Смотри матч с Нидерландами с фрибетом до 15 000 рублей в FONBET
Медведев обновил рекорд России по полуфиналам «Большого шлема». Там Даниила ждет Алькарас
Уимблдон-2024, результаты 9 июля: Медведев победил Синнера, Алькарас обыграл Пола
Паолини вышла в полуфинал Уимблдона
Алькарас победил Томми Пола и сыграет с Медведевым в полуфинале Уимблдона
Медведев победил Синнера и в полуфинале сыграет с Алькарасом. Онлайн-трансляция Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде